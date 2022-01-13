İzmir'de kömür madeninde zehirlenen 2 işçi hastaneye kaldırıldı - Haberler
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İzmir'de kömür madeninde zehirlenen 2 işçi hastaneye kaldırıldı

İzmir'de kömür madeninde zehirlenen 2 işçi hastaneye kaldırıldı
AA / Dilek Ayvalı - Haberler | Güncel

İzmir'in Tire ilçesindeki linyit madeninde zehirlenen 2 işçi, hastaneye kaldırıldı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesindeki linyit madeninde zehirlenen 2 işçi, hastaneye kaldırıldı.

Akçaşehir Mahallesi'ndeki maden ocağında çalışan iki işçi, karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu baygınlık geçirdi.

İşçiler ambulansla Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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AA / Dilek Ayvalı - Son Dakika Haberleri

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