İzmir'de kömür madeninde zehirlenen 2 işçi hastaneye kaldırıldı
AA / Dilek Ayvalı - Haberler | Güncel
İzmir'in Tire ilçesindeki linyit madeninde zehirlenen 2 işçi, hastaneye kaldırıldı.
İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesindeki linyit madeninde zehirlenen 2 işçi, hastaneye kaldırıldı.
Akçaşehir Mahallesi'ndeki maden ocağında çalışan iki işçi, karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu baygınlık geçirdi.
İşçiler ambulansla Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Dilek Ayvalı - Son Dakika Haberleri
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