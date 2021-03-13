İzmir'de 'kırmızı alarm' uyarıları dikkate alınmadı
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İzmir'de 'kırmızı alarm' uyarıları dikkate alınmadı

13.03.2021 16:29 | Son Güncelleme: 13.03.2021 16:33
İzmir'de 'kırmızı alarm' uyarıları dikkate alınmadı

İZMİR'de son günlerde tekrar yükselişe geçen vaka sayısı, kentin renk kodunu turuncudan kırmızıya yaklaştırdı.

İZMİR'de son günlerde tekrar yükselişe geçen vaka sayısı, kentin renk kodunu turuncudan kırmızıya yaklaştırdı. Buna rağmen İzmirliler, bugün sahiller ile parklara akın etti.

'Yüksek riskli' iller arasında yer alan İzmir'de son bir haftada vaka sayısı yükselmeye başladı. Daha önce Vali Yavuz Selim Köşger'in vaka sayılarının yüzde 50'nin üzerinde arttığını bildirerek, "Turuncudan kırmızı koda geçmenin eşiğindeyiz" uyarısında bulunduğu kentte, sokağa çıkma kısıtlamasının olmamasını fırsat bilip, bugün sahiller ile caddeleri doldurdu. Alsancak Kordon'da vakit geçirmeye gelenler sahil kıyısı ile çimlerde oturdu. Sosyal mesafeye uyulmadığı görülen kalabalık alanlarda bazıları maske de takmadı.

Zabıta ekipleri, vatandaşları kurallara uyması yönünde anons yaparak, uyardı. 

- İzmir
İzmir'de 'kırmızı alarm' uyarıları dikkate alınmadı
İzmir'de 'kırmızı alarm' uyarıları dikkate alınmadı
İzmir'de 'kırmızı alarm' uyarıları dikkate alınmadı
İzmir'de 'kırmızı alarm' uyarıları dikkate alınmadı
İzmir'de 'kırmızı alarm' uyarıları dikkate alınmadı
İzmir'de 'kırmızı alarm' uyarıları dikkate alınmadı
İzmir'de 'kırmızı alarm' uyarıları dikkate alınmadı
İzmir'de 'kırmızı alarm' uyarıları dikkate alınmadı
İzmir'de 'kırmızı alarm' uyarıları dikkate alınmadı
İzmir'de 'kırmızı alarm' uyarıları dikkate alınmadı
İzmir'de 'kırmızı alarm' uyarıları dikkate alınmadı
İzmir'de 'kırmızı alarm' uyarıları dikkate alınmadı
İzmir'de 'kırmızı alarm' uyarıları dikkate alınmadı
İzmir'de 'kırmızı alarm' uyarıları dikkate alınmadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Melis KARAKUZULU

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