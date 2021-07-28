İzmir'de kaza yaptıktan sonra yanan tırın sürücüsü öldü
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İzmir'de kaza yaptıktan sonra yanan tırın sürücüsü öldü

İzmir'de kaza yaptıktan sonra yanan tırın sürücüsü öldü
Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal - Haberler | Güncel

İzmir'in Selçuk ilçesinde, kaza yaptıktan sonra yanan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

İzmir'in Selçuk ilçesinde, kaza yaptıktan sonra yanan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İzmir-Aydın otoyolu Halkapınar Mahallesi yakınlarında Şaban Kılıç idaresindeki 07 ENR 54 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada alev alan tırda patlama meydana geldi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında, sürücü Şaban Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza nedeniyle kapanan yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Trafik akışını sağlamak için ekiplerin çalışmalara devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

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