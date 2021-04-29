İzmir'de kanalizasyondan gelen koku nedeniyle mazgalların üzerine halı ve kilim örttüler
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İzmir'de kanalizasyondan gelen koku nedeniyle mazgalların üzerine halı ve kilim örttüler

İzmir'de kanalizasyondan gelen koku nedeniyle mazgalların üzerine halı ve kilim örttüler
Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel

İzmir'in Bornova ilçesinde kanalizasyondan gelen kokudan rahatsız olan çevredekiler, kokuyu gidermek için mazgalların üzerini halı ve kilim gibi örtülerle kapattı.

İzmir'in Bornova ilçesinde kanalizasyondan gelen kokudan rahatsız olan çevredekiler, kokuyu gidermek için mazgalların üzerini halı ve kilim gibi örtülerle kapattı.

Çamdibi Semti ile Gaziosmanpaşa, Yeşilova, Tuna, Birlik ve Koşukavak mahallelerinde yaşayanlar, kanalizasyondan gelen kokudan rahatsızlıklarını dile getiriyor.

Kokuyu engellemek için mazgalların üzerine halı ve kilim gibi örtülerle kapatan vatandaşlar, bu sorundan dolayı evlerin cam ve kapılarını açamadıklarını belirtti.

Gaziosmanpaşa Mahallesi Muhtarı Ali Taktak, gazetecilere, 2009 yılından itibaren muhtarlık yaptığını, kokunun da 2010'da başladığını söyledi.

Kokunun özellikle cuma veya cumartesi günleri gece saatlerinde gelmeye başladığını anlatan Taktak, "Vidanjörlerle atık madde kanallara dökülüyor, kimyasal madde suyla buluşunca gaz kokusu yapıyor. Vatandaşlar doğal gaz kaçağı var sanıyor ama kaçak yok. Bunaltıcı bir gaz kokusu oluyor." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden konuyu araştırmasını istediklerini anlatan Taktak, kanalizasyon ve mazgalların üzerine halı sererek kokuyu gidermeye çalıştıklarını bildirdi.

Vatandaşların evlerinde de ıslak bezlerle tüm giderleri kapattığını vurgulayan Taktak, probleme çözüm bulunmasını istedi.

Hatice Görtan da birkaç gün önce sahura kalktığında kokudan büyük rahatsızlık yaşadıklarını belirtti.

Araştırmada kokunun doğal gaz olmadığının belirlendiğini ifade eden Görtan, "Evimdeki banyonun her tarafı kapalı olduğu halde koku buraya bile gelmişti. Gündüzleri sorun yok. Genelde geceleri bu koku geliyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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