İzmir'de kan donduran olay! Moloz döküm alanında genç kızın cansız bedeni bulundu
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İzmir'de kan donduran olay! Moloz döküm alanında genç kızın cansız bedeni bulundu

İzmir'de moloz döküm alanında genç bir kızın cansız bedeni bulundu. Genç kızın geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla uyuşturucu kullanırken fenalaşıp öldüğü ve onlar tarafından buraya gömüldüğü ortaya çıktı.

28.08.2020 07:40 | Son Güncelleme: 28.08.2020 08:10

İzmir'in Bornava ilçesinde, Ceren Duman'ın (16) cansız bedeni bir moloz döküm alanında gömülü halde bulundu. Duman'ın bir hafta önce iddiaya göre S.Ö. ve T.Y. ile birlikte uyuşturucu madde kullandığı ve fenalaşması sonucu öldüğü, daha sonra S.Ö. ve T.Y. tarafından moloz döküm alanına gömüldüğü ileri sürüldü.

ARKADAŞININ BABASI İHBAR ETTİ

İddiaya göre, dün akşam saatlerinde L.Y. isimli bir kişi Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, oğlu T.Y. ve arkadaşı S.Ö'nün genç bir kızı moloz döküm alanına gömdüğü ihbarını verdi. Bunun üzerine polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, L.Y. oğlu T.Y'nin suçsuz olduğu ileri sürerek, Ceren Duman olduğu öğrenilen genç kızı Naldöken Mahallesi'ndeki moloz döküm alanına gömdüklerini belirtti.

MOLOZ DÖKÜM ALANINDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Harekete geçen polis ekipleri, söz konusu moloz döküm alanında keşif yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda, Ceren Duman'ın gömüldüğü yer bulundu. Yapılan kazı çalışmasında, saat 02.00 sıralarında genç kızın cesedine ulaşıldı. Savcının incelemesinin ardından genç kızın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

UYUŞTURUCU KULLANIP FENALAŞMIŞ

Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Ceren Duman, T.Y. ve S.Ö'nün 20 Ağustos Perşembe günü Çamdibi Mahallesi'nde bulunan bir sitede uyuşturucu aldıkları ortaya çıktı. İddiaya göre, uyuşturucu aldıktan sonra fenalaşan genç kız evde hayatını kaybetti. Olayın ardından S.Ö. ve T.Y. genç kızın cesedini, Naldöken Mahallesi'nde bulanan moloz döküm alanına gömdü. Yaklaşık 1 metrelik çukura koyulan genç kızın cansız bedeni, olaydan bir hafta sonra babanın ihbarı üzerine bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İzmir'de kan donduran olay! Moloz döküm alanında genç kızın cansız bedeni bulundu

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (1)
HASAN HUSEYİN: GENCLERE KIYMAYIN ONLAR GELECEGIMIZ
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