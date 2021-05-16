İzmir'de kaldırımda yürürken devrilen tırın altında kalarak hayatını kaybeden 2 kişi toprağa verildi

İzmir'in Bergama ilçesinde dün kaldırımda yürürken, taksiyle çarpıştıktan sonra devrilen tırın altında kalarak hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri yan yana defnedildi.

İzmir'in Bergama ilçesinde dün kaldırımda yürürken, taksiyle çarpıştıktan sonra devrilen tırın altında kalarak hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri yan yana defnedildi.

Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi kavşağında taksiyle çarpıştıktan sonra devrilen tırın dorsesinin altında kalarak ölen Erol Yılmaz (46) ve Özgür Aydemir'in (37) cenazelerinin İzmir Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemleri tamamlandı.

Restoran işletmecisi Aydemir'in cenazesi, ilk olarak Fatih Mahallesi'ndeki evine getirildi. Cenaze, burada helallik alınmasının ardından, Bergama Mezarlıkbaşı Camisine götürüldü. Aydemir'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Bergama İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Erol Yılmaz'ın cenazesi ise, gasilhanesinde görev yaptığı Bergama Cemevi'nde düzenlenen törenin ardından arkadaşı Aydemir'in mezarının yanına defnedildi.

Olay

Murat Soydan idaresindeki 10 ABS 837 plakalı tır, Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi kavşağında, Ramazan Çınar'ın kullandığı 35 AH 010 plakalı taksiyle çarpıştıktan sonra devrilmiş, bu sırada kaldırımda yürüyen Erol Yılmaz (46) ve Özgür Aydemir (37) tırın dorsesinin altında kalmıştı.

Olayın ardından Erol Yılmaz, kaza yerinde yaşamını yitirmiş, yaralanan Özgür Aydemir, sürücüler ile otomobildeki Numan Şahinoğulları, Zehra Şahinoğulları ve Şerife Gülşen, sağlık ekiplerince Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Aydemir, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin