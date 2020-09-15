İzmir'de kaçak kazı faciası: 2 ölü, 3 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmir'de kaçak kazı faciası: 2 ölü, 3 yaralı

İzmir'in Selçuk ilçesinde kaçak kazı için bir kuyuya giren 5 kişiden 2'si zehirlenerek hastanede tedavi altına alındı.

15.09.2020 01:15 | Son Güncelleme: 15.09.2020 01:26

İzmir'in Selçuk ilçesinde kaçak kazı için bir kuyuya giren 5 kişiden 2'si zehirlenerek hastanede tedavi altına alındı. Kuyuda bulunan 3 kişiden 2'sinin cansız bedeni çıkartılırken, mahsur kalan 1 kişi daha yaralı olarak çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre olay saat 20.00 sıralarında Efes Antik Kenti yakınlarında bulunan Herkül Kalesi bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre 13 metre derinliğindeki bir kuyuya kaçak kazı yapmak için giren 5 kişiden 2'si kuyuda bulunan gaz sebebiyle zehirlendi. İsimlerinin Gürsel Kutlu ve Nazım Türkeş olduğu belirlenen yaralılar ambulansla Selçuk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen yaralılar buradan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

3 KİŞİ ARANIYOR

Öte yandan meydana gelen olayda hastaneye kaldırılan şahısların ifadesi üzerine 3 kişinin kuyuda olduğu belirtildi. Kayıp şahısları bulmak için bölgeye sevk edilen 110 AKS ve AFAD ekipleri, arama çalışmaları gerçekleştirdi. Kuyudan kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişinin cansız bedeni çıkartılırken, mahsur kalan şahıslardan bir kişi yaralı olarak kurtarıldı.

(İHA)

İzmir'de kaçak kazı faciası: 2 ölü, 3 yaralı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Halife Hafter Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Kanye West Ozan Güven Deniz Seki
Spor Erol Bulut Arda Turan Gökhan Töre Eddie Newton Mehmet Özdilek
Daha Fazla Çocuk Milli Aydın Antalya
Şu an buradasınız: İzmir'de kaçak kazı faciası: 2 ölü, 3 yaralı - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.9.2020 01:26:01. #1.14#
title