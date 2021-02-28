İzmir'de jandarmanın kurtardığı yaralı martı tedavi altına alındı

İzmir'in Urla ilçesinde, yaralı olduğu için uçamayan martı, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

İzmir'in Urla ilçesinde, yaralı olduğu için uçamayan martı, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Balıklıova Mahallesi'nde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, Karaburun-Urla kara yolunda yaralı bir martı buldu.

Yapılan incelemede kanadının kırık olduğu belirlenen kuş, tedavisi yapılmak üzere Urla Hayvan Koruma Bakımevi Veterinerliğine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Kayseri