Bir trafonun üzerine çıkarak pankart açan ve slogan atan iki kişi gözaltına alındı
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Bir trafonun üzerine çıkarak pankart açan ve slogan atan iki kişi gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel

İzmir'in Konak, Bornova ve Buca ilçelerinde izinsiz gösteri düzenlemek isteyen gruplara polis müdahale etti.

İzmir'in Konak, Bornova ve Buca ilçelerinde izinsiz gösteri düzenlemek isteyen gruplara polis müdahale etti.

1 Mayıs İşçi Emek ve Dayanışma Bayramı gerekçesiyle Konak Meydanı ve Kıbrıs Şehitleri Caddesi ile Buca Şirinyer'de bir araya gelen gruplar, ellerindeki pankartlarla yürümek istedi. Polisin uyarısına rağmen dağılmayan 18 kişi gözaltına alındı.

Bornova ilçesinde ise Küçükpark'taki bir trafonun üzerine çıkarak pankart açan ve slogan atan iki kişi, polisin müdahalesiyle yakalandı.

Emniyetteki işlemleri devam eden bu kişilere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası uygulandı.

Bir trafonun üzerine çıkarak pankart açan ve slogan atan iki kişi gözaltına alındı
Bir trafonun üzerine çıkarak pankart açan ve slogan atan iki kişi gözaltına alındı
Bir trafonun üzerine çıkarak pankart açan ve slogan atan iki kişi gözaltına alındı
Bir trafonun üzerine çıkarak pankart açan ve slogan atan iki kişi gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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