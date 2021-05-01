İzmir'de izinsiz 1 Mayıs gösterilerine 10 gözaltı
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İzmir'de izinsiz 1 Mayıs gösterilerine 10 gözaltı

İzmir'de izinsiz 1 Mayıs gösterilerine 10 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Davut CAN - Haberler | Güncel

İZMİR'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde izinsiz gösteri düzenlemek isteyen iki ayrı gruba müdahale eden polis, 10 kişiyi gözaltına aldı.

İZMİR'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde izinsiz gösteri düzenlemek isteyen iki ayrı gruba müdahale eden polis, 10 kişiyi gözaltına aldı.

Konak Meydanı ile Kıbrıs Şehitleri'nde bugün saat 11.00 sıralarında, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla iki farklı grup, gösteri düzenlemek istedi. Polis ekipleri, yaptıkları eylemlerin izinsiz olduğunu belirterek göstericilerden dağılmalarını istedi. Eylemciler, uyarılara aldırış etmeyince, polis ekipleri müdahale etti. Kıbrıs Şehitleri'ndeki etkinlikte 'Umut Sendikası' üyesi olduğu belirtilen 7 kişi, Konak Meydanı'nda ise Kaldıraç grubu üyesi 3 kişi gözaltına alındı.Bu kişiler hakkında 2911 sayılı kanuna muhalefetten işlem uygulandı, 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek' suçundan da 3 bin 150'şer TL ceza kesildi.


İzmir'de izinsiz 1 Mayıs gösterilerine 10 gözaltı
İzmir'de izinsiz 1 Mayıs gösterilerine 10 gözaltı
İzmir'de izinsiz 1 Mayıs gösterilerine 10 gözaltı
İzmir'de izinsiz 1 Mayıs gösterilerine 10 gözaltı
İzmir'de izinsiz 1 Mayıs gösterilerine 10 gözaltı
İzmir'de izinsiz 1 Mayıs gösterilerine 10 gözaltı
İzmir'de izinsiz 1 Mayıs gösterilerine 10 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN

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