İzmir'de istinat duvarının çökmesi nedeniyle boşaltılan binalarda hasara rastlanmadı

NARLIDERE, İZMİR (AA) - İzmir'in Narlıdere ilçesinde istinat duvarının çökmesi sonucu tedbir amaçlı tahliye edilen 2 apartmanda yapısal hasar tespit edilmedi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri kentte beklenen yağışlar öncesi toprak kaymasının önüne geçmek ve iki binanın güvenliğini sağlamak için bölgede püskürtme beton çalışması yaptı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Fen İşleri Dairesi Başkanı Özgür Ozan Yılmaz, ilk incelemeler sonucu binalarda yapısal bir problem görülmediğini belirtti.

Kaymadan dolayı çatlak ya da hasar olmadığını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kaymanın devam etmesi halinde binalarda da tehlike olabilir düşüncesiyle çöken istinat duvarının olduğu bölgede 'shutgrid' dediğimiz püskürtme beton çalışması başlattık. Bu geçici olarak zemindeki akmanın önlenmesi için yapıldı. Toprakla havanın temasını kesip bir emniyet tedbiri alıyoruz. Burasıyla ilgili belediyemiz proje hazırlayacak ve sonrasında gerekli çalışmalar yapılacak. Narkent Sitesi güvenli hale getirilecek."

İzmir'in Narlıdere ilçesinde 8 Aralık gecesi bir sitede istinat duvarı çökmüş, 88 dairenin bulunduğu 2 apartman tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

AA / Zeynep Çelikkol - Son Dakika Haberleri

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