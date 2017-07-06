İzmir'de İşten Çıkarılan Belediye Çalışanları

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından işten çıkarılan 51 personel ile ilgili, "Barış diyoruz kavgayı kendileri başlatıyor. Adalet diyoruz adaletsizliği kendileri başlatıyor. Herkes önce isteği şeyi kendi evinin bahçesinde kendi iş yerinde uygulayacak, adalet isteyenler önce kendi terazilerini doğru tartacak." dedi.



DİSK'ten yapılan açıklamaya göre, sendika üyeleri Büyükşehir Belediyesi binası önünde bir araya geldi, grup adına konuşan Sarı, açıklamanın bir uyarı eylemi olduğunu, yaşananların kendilerini çok üzdüğünü söyledi.



Bugün işsiz kalan işçilerin durumlarına sessiz kalırlarsa yarın atılacakların da önüne geçemeyeceklerini belirten Sarı, "Biz işçilerin haksız yere atılmalarına göz yumarsak o zaman sınıf mücadelesi vermenin, emek mücadelesi vermenin bir anlamı yok. Hani diyorsunuz ya; susma sustukça sıra sana gelecek. Adalet diyoruz adaletsizliği kendileri başlatıyor. Herkes önce isteği şeyi kendi evinin bahçesinde kendi iş yerinde uygulayacak, adalet isteyenler adaleti kendi terazileri doğru tartacak." şeklinde konuştu.



Gelecek hafta sendikalarına bağlı şubelerle toplantı yapıp eylem planı hazırlayacaklarını aktaran Sarı, "Eğer görüşmelerimiz olumlu sonuç vermezse DİSK'in İzmir'de ne yapacağını tüm İzmir kamuoyu görecek. Adalet isteyenler duyacak." dedi.



Genel-İş Sendikası 2 Nolu Şube Başkanı Arif Yıldız ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun işten çıkarma gerekçesi olarak "verimlilik" ve "performans" yetersizliği gibi sebepler ileri sürdüğünü, gerçeğin ise böyle olmadığı, bu işten çıkarmaların yürürlükteki toplu sözleşme hükümlerine de aykırı olduğunu belirtti.



Toplu sözleşmeye göre bir işçinin işten çıkarılma koşullarının belli olduğuna işaret eden Yıldız, şunları kaydetti:



"İşten çıkartılmaları en önemli şartı ise Disiplin Kurulunun toplanması ve karar alınması gereklidir. Oysaki bu işten çıkarmalarla ilgili Disiplin Kurulu toplanmamıştır. Bu durum çok açık olarak hukuksuz bir uygulamadır. Performans gerekçesi ileri sürülen işçilere bugüne kadar performansları ile ilgili tek bir uyarı ya da ceza verilmemiştir. Bu durum çok açık olarak adaletsiz bir uygulamadır. Tüm bunların yanı sıra işçilerin bir kısmına davaların geri çekilmesi karşılığında işe geri alınacakları söylenmiş ancak işçilerin bir kısmı davalarını geri çekmesine rağmen işe alınmamışlar, işçilere verilen sözler tutulmamıştır."



DİSK üyeleri basın açıklaması sırasında üzerinde "Haksız yere işten atılan işçiler için adalet istiyoruz" pankartı taşıdı. Basın açıklamasının ardından grup slogan atarak dağıldı.