İzmir'de iş makinesi yüklü tır alt geçide sıkıştı
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İzmir'de iş makinesi yüklü tır alt geçide sıkıştı

İzmir'de iş makinesi yüklü tır alt geçide sıkıştı
Anadolu Ajansı / Halil Şahin - Haberler | Güncel

İzmir'in Konak ilçesinde iş makinesi yüklü tır alt geçide sıkıştı.

İzmir'in Konak ilçesinde iş makinesi yüklü tır alt geçide sıkıştı.

Konak'tan Balçova yönüne ilerleyen Ömer Karakaş idaresindeki 35 KG 6390 tırın dorsesindeki iş makinesi, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Konak Vapur İskelesi önündeki alt geçidin tavanına çarptı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı.

Dorsenin lastiklerindeki hava indirilerek iş makinesinin sıkışan parçası çıkarıldı.

Çalışmalar sırasında bir şeridin ulaşıma kapanması nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

İzmir'de iş makinesi yüklü tır alt geçide sıkıştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 54,30, Ankara'da 83,64, İzmir'de 27,40 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 54,30, Ankara'da 83,64, İzmir'de 27,40 oldu.
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