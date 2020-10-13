İzmir'de iki kişi sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvurdu
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İzmir'de iki kişi sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvurdu

13.10.2020 02:47 | Son Güncelleme: 13.10.2020 03:00

İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki kişi, sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvurdu.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki kişi, sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Yeşilköy Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Y. (71) ve Ferit K. (41), mide ağrısı şikayetiyle Ödemiş Devlet Hastanesine müracaat etti.

Sahte içkiden zehirlendiklerinden şüphelenilen iki kişi tedavi altına alındı.

Hüseyin Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İzmir'de iki kişi sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvurdu
İzmir'de iki kişi sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvurdu
İzmir'de iki kişi sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvurdu
İzmir'de iki kişi sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvurdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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