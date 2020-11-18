İzmir'de İhlas Pazarlama 3 mağazasını daha hizmete açtı

Türkiye genelinde giderek büyüyen ve sektörün lideri olan İhlas Pazarlama, İzmir'in Buca, Tire ve Menderes ilçelerinde 3 mağazasını daha hizmete açtı.

Türkiye genelinde giderek büyüyen ve sektörün lideri olan İhlas Pazarlama, İzmir'in Buca, Tire ve Menderes ilçelerinde 3 mağazasını daha hizmete açtı.

Sektörün öncüsü olan İhlas Pazarlama, şubeleşme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda İhlas Pazarlamanın 86., 87. ve 88. mağazaları İzmir'in Buca, Tire ve Menderes ilçelerinde açıldı. Pandemi nedeniyle sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek gerçekleştirilen açılışa; İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, İhlas Mağazalar Direktörü Halil Çağlar, İhlas Pazarlama İzmir Bölge Müdürü Erhan Arslan, ofis müdürleri ve İhlas Pazarlama çalışanları katıldı.

Genel Müdür Orhan Korkusuz, İhlas mağazalarının tüm yurtta büyümeye devam edeceğini ifade ederek, "İzmir'de 86, 87 ve 88.mağazalarımızı açtık. 3 mağazamızın da mağazacılıkta büyüme planlarımıza uygun olarak İzmir ekibimiz tarafından kısa sürede açılması, bizim bu işe ne kadar asıldığımızın önemli bir göstergesi olmuştur. İhlas mağazaları, tüm yurtta büyümeye devam edecek ve İhlas bayrağını yurdumuzun her yerinde dalgalandıracağız. Halkımızın güvenle alışveriş yapıp, huzurla ödeyeceği mağazalar açıyoruz, Allah utandırmasın" dedi.

İhlas Pazarlama İzmir Bölge Müdürü Erhan Arslan da, İzmir'de yoğun bir çalışma yürüttüklerini ve şubeleşme çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı