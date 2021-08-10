İzmir'de haşema ile havuza girmek isteyen kadının site yönetimince engellendiği iddia edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de haşema ile havuza girmek isteyen kadının site yönetimince engellendiği iddia edildi

İzmir'de haşema ile havuza girmek isteyen kadının site yönetimince engellendiği iddia edildi
Anadolu Ajansı / Metin Aydemir - Haberler | Güncel

İzmir'in Dikili ilçesinde ailesiyle yazlık villa kiralayan Harun Çetin, eşinin, sitenin havuzunu haşemalı olduğu gerekçesiyle kullanamadığını ileri sürdü.

İzmir'in Dikili ilçesinde ailesiyle yazlık villa kiralayan Harun Çetin, eşinin, sitenin havuzunu haşemalı olduğu gerekçesiyle kullanamadığını ileri sürdü.

Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçtiğimiz günlerde ailesiyle Dikili ilçesindeki bir siteden yazlık villa kiraladığını belirtti.

Havuzu kullanmak isteyen eşinin site yönetimi tarafından "haşemalı" olduğu gerekçesiyle engellendiğini ileri süren Çetin, insanların kıyafeti nedeniyle ötekileştirilmesini anlayamadığını söyledi.

Site yöneticileriyle konuşmaya çalıştığını anlatan Çetin, "Fakat karşıma adeta bir etten duvar çıktı. 'Aldığımız site yönetim kararı var' diyerek önümüze bu engeli koydular. İnsanları ayrıştırıcı konuların son bulması gerekiyor. Kılık kıyafeti nedeniyle insanların havuza alınmaması gerçekten çağ dışı. Havuza haşema denilen tesettür mayosu ile girsen ne olur, normal girsen ne olur?"

Yaşanan olay sonrası hukuki süreç başlatacağını aktaran Çetin, bu tür mağduriyetler yaşayanlara destek amacıyla mücadele edeceğini sözlerine ekledi.

Öte yandan site yöneticileri, konuya ilişkin soruların cevapsız bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Aydemir

Balıkesir'deki korkunç kazada ölen şoförün ağabeyinden şaşırtan iddia: Elimde aracın arızalı olduğunu söylediği mesajlar var
Balıkesir'deki korkunç kazada ölen şoförün ağabeyinden şaşırtan iddia: Elimde aracın arızalı olduğunu söylediği mesajlar var
Son dakika... İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Kemalpaşa ilçesindeki trafik kazasında 6 kişinin öldüğünü, 11 kişinin yaralandığını bildirdi.
Son dakika... İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Kemalpaşa ilçesindeki trafik kazasında 6 kişinin öldüğünü, 11 kişinin yaralandığını bildirdi.
Son dakika haberi | İzmir'de şarampole devrilen minibüsteki 6 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
Son dakika haberi | İzmir'de şarampole devrilen minibüsteki 6 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ziya Selçuk Bülent Turan Süleyman Soylu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Cem Yılmaz Deniz Akkaya Gülben Ergen Mohammed Al Saloussi
Spor Mesut Özil Metin Oktay Fatih Terim Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmir'de haşema ile havuza girmek isteyen kadının site yönetimince engellendiği iddia edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 16:21:58. #1.14#

title