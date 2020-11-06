İzmir'de hasarlı bina NTV muhabiri anons geçtiği sırada yıkıldı
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İzmir'de hasarlı bina NTV muhabiri anons geçtiği sırada yıkıldı

06.11.2020 14:05 | Son Güncelleme: 06.11.2020 14:10

İzmir'de depremde hasar gören binalardan Cambazoğlu Apartmanı, canlı yayında NTV muhabirinin anons geçtiği sırada yıkıldı.

İzmir Bayraklı'da deprem ağır hasarı gören binaların yıkımına devam ediliyor. Onlardan birisi de Cambazoğlu Apartmanı'ydı. Kontrollü yıkım devam ederken bina tam anlamıyla yerle bir oldu. O sırada canlı yayında olan NTV muhabiri, arkasındaki binanın bir anda yıkılması ile kısa süreli panik yaşadı. Kamera kadrajından çıkan muhabir, yıkım işleminin tamamlanmasının ardından konuyla ilgili bilgi vermeye devam etti.

İzmir'de hasarlı bina NTV muhabiri anons geçtiği sırada yıkıldı

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