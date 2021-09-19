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İzmir'de Gaziler Günü nedeniyle yemek düzenlendi

AA / Tezcan Ekizler - Haberler | Güncel
İzmir'de Gaziler Günü nedeniyle yemek düzenlendi

İzmir'de 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle valilik tarafından yemek düzenlendi.

İzmir'de 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle valilik tarafından yemek düzenlendi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger tarafından Balçova Termal Otel'de düzenlenen akşam yemeğine, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, kentte bulunan gazi dernekleri üyeleri ve şehit yakınları katıldı.

Programda Kur'an okundu, şehitler için dua edildi.

Vali Köşger, yaptığı konuşmada, gaziliğin din, vatan, millet bayrak uğruna canını ortaya koyarak mücadele eden kahramanlara verilen bir unvan olduğunu söyledi.

Gaziliğin hayatta olan bir insanın taşıyabileceği makam ve şereflerin en yücesi olduğunu belirten Köşger, şunları kaydetti:

Tarihimizin her döneminde olduğu gibi bugün de aziz vatan topraklarında birlik, beraberlik ve kardeşçe huzur ve barış içerisinde özgürce yaşamamızı cesaret ve sadakatle canını ortaya koyan bu kahramanlarımıza borçluyuz. Bizim milletimiz de istiklali ve istikbali uğruna canlarının feda eden aziz şehitlerimiz ve gazilerimizin ailelerini ve yakınlarının her zaman baş tacı yapmıştır. Bizler de kamu görevlileri olarak daima onların yanında, onlarla el ele birlik ve beraberlik içinde olduk ve olmaya devam edeceğiz."

Yemeğe katılan gazi dernekleri yöneticileri, Köşger'e çiçek ve hediye verdi.

AA / Tezcan Ekizler - Son Dakika Haberleri
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