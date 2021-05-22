Fırtınanın ardından batan tekneler denizden çıkartılıyor
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Fırtınanın ardından batan tekneler denizden çıkartılıyor

İhlas Haber Ajansı / Murat Solmaz - Haberler | Yaşam

Fırtınanın ardından batan tekneler denizden çıkartılıyor İzmir'in Dikili ilçesinde dün sabah saatlerinde etkili olan şiddetli fırtınada kıyıya çarparak batan balıkçı tekneleri denizden çıkarıldı.

Fırtınanın ardından batan tekneler denizden çıkartılıyor

İZMİR - İzmir'in Dikili ilçesinde dün sabah saatlerinde etkili olan şiddetli fırtınada kıyıya çarparak batan balıkçı tekneleri denizden çıkarıldı. Büyük hasar meydana getiren fırtınada toplam 27 teknenin parçalanarak kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Ayrıca 18 teknenin büyük zarar gördüğü ve toplam zararın 2,5 milyon TL'nin üzerinde olduğu öğrenildi.

Dün sabah, saat 07.00'de başlayan ve saatte 120 kilometre hıza ulaşan karayel fırtınası sonrasında yaşanan felaketi anlatan Dikili Amatör Su Sporları Olta Balıkçıları Dernek Başkanı Murat Ulukaya, şu ana kadar 12 tekneyi çıkarttıklarını söyledi. Ulukaya; "Parçalanan tekneler sobalık olmuşlar. Yani hiç kullanılamaz haldeler. Sadece motorları belki bir işlemden geçtikten sonra kullanılabilir. Maddi hasarımız 2 milyon liraya yakın. Hasarlı diğer teknelerimizde yaklaşık 500 bin liralık hasar var. Denizde bir iş makinası ile birlikte 3 balık adamı çalışmalarını sürdürüyor. Büyük bir fırtınaydı hepimize geçmiş olsun" dedi.

Bugün fırtınanın dinmesiyle birlikte teknelerin ve parçalarının büyük bölümü çıkartıldı. Balık adamlarında destek olduğu çalışmalar tüm gün sürdü. İzmir Milletvekili Hamza Dağ olay yerinde tekne sahiplerini ziyaret etti. Devlet desteği ile tekne sahiplerine yardım edileceği belirtildi.

Fırtınanın ardından batan tekneler denizden çıkartılıyor
Fırtınanın ardından batan tekneler denizden çıkartılıyor
Fırtınanın ardından batan tekneler denizden çıkartılıyor
Fırtınanın ardından batan tekneler denizden çıkartılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Solmaz

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