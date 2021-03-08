İzmir'de engelli anneleri, defilede atık malzemelerden tasarlanan kıyafetleri sergiledi
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İzmir'de engelli anneleri, defilede atık malzemelerden tasarlanan kıyafetleri sergiledi

08.03.2021 20:23 | Son Güncelleme: 08.03.2021 20:26
İzmir'de engelli anneleri, defilede atık malzemelerden tasarlanan kıyafetleri sergiledi

İzmir'in Urla ilçesindeki engelli anneleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Türk Kızılay tarafından düzenlenen organizasyonda, atık malzemelerden tasarlanan kıyafetlerle defilede yer aldı.

İzmir'in Urla ilçesindeki engelli anneleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Türk Kızılay tarafından düzenlenen organizasyonda, atık malzemelerden tasarlanan kıyafetlerle defilede yer aldı.

Türk Kızılayı Urla Şubesi'nin bahçesinde düzenlenen etkinlikte, gazete, çarşaf, plastik tabak gibi atık malzemelerden tasarlanan kıyafetlerle podyuma çıkan kadınlar, izleyenlerden büyük alkış aldı.

Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç, burada yaptığı konuşmada, kadının Türk kültüründeki önemine değindi.

Katkılarından dolayı Türk Kızılayına teşekkür eden Dayanç, "Urla'da kadınlarımız sosyal hayat, ekonomi ve siyasetin içinde aktif olarak yer alıyorlar. Bunu görmek beni çok mutlu ediyor. İnşallah bu sayılar daha da artar. Kadınlar her şeyi daha güzel yapıyor. Burada özel kardeşlerimiz var, onların kişisel gelişimi ve hayata bağlanabilmeleri adına anneleri çok büyük takdire şayan emek sarf ediyor. Güzel bir defile de hazırlamışlar. Herkese örnek olmasını temenni ediyorum." dedi.

Kaymakam Dayanç, daha sonra engelli annelerine hediye ve karanfil takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Kayseri

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