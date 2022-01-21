İzmir'de endişe verici korona tablosu

İZMİR (İHA) - İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir'in korona virüs vak'a sayısında kendi rekorunu kırdığını belirterek durumun iç açıcı olmadığını söyledi.

İzmir'de basın mensupları ile bir araya gelen İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Vali Köşger, kentteki korona virüs vak'a oranları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Vali Köşger, "İzmir'de rakamlar maalesef iç açıcı değil. Son 2 gündür İzmir kendi rekorunu kırıyor. Daha önce hiç ulaşmamış rakamlara ulaşıldı. Depremin olduğu gün herkes sokağa çıkıp birbirine bulaştırmıştı. O zaman bir pik noktayı görmüştük. Şu an o pik nokta aşıldı. En yüksek sayıdayız şu anda. Vefat sayısı da artıyor. Ölümcüllüğü eskiye nazaran daha düşük oranda ama ölen sayısı da artıyor" dedi.

(Ceren Atmaca - Akın Küçükkurt-İHA)

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