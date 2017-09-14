İzmir'de Emniyet Müdür Yardımcısına "Hakaret ve Tehdit" Davası

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan avukat Ali Aksoy'un, Kasım 2015'de örgüte yönelik düzenlenen bir operasyon sonrasında Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Gökmen Akçal'a hakaret ettiği ve tehditte bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.



İzmir 8. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bu davada tutuksuz yargılanan Aksoy ve avukatı katıldı.



Aksoy, savunmasını, akıcı ve bütünlüklük içinde olması için Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) yapmak istediğini belirterek, tanıkların dinlenilmesi aşamasına geçilmesini talep etti.



Tanık polis memuru S.B, "Askeri casuslukta kumpas" soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan eski emniyet mensubu bazı şüphelilerin, İzmir Adliyesi Sosyal Tesisleri'ndeki duruşma salonuna sevki sırasında güvenlik tedbiri alan polis olarak görev yaptığını belirterek, bu sırada İzmir Askeri Casusluk Davası'nda beraat eden bazı sanık ve yakınlarının olduğu kalabalığın çevrede bulunduğunu söyledi.



Şüphelilere herhangi bir saldırının gerçekleşmemesi için gerekli emniyet tedbirlerinin alındığını ifade eden S.B, sanık Aksoy'un buradaki kalabalığı görmesinin ardından adliyenin içerisine girerek güvenlikten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Akçal'a omuz ve dirseklerini kullanarak vurduğunu ileri sürdü.



Aksoy'un, Akçal'a hitaben, "Çocuk, dışarıdaki kalabalığı neden uzaklaştırmıyorsun? O insanlar, şüphelilere saldıracak. Kalabalık grup, şüphelilere bir hakarette bulunursa seni doğduğuna pişman ederim." şeklinde sözler sarf ettiğini öne süren S.B, şüphelileri sorunsuz bir şekilde duruşma salonuna götürdüklerini kaydetti.



Tanık olarak ifade veren emniyet müdürü D.K.U. ise şüphelilerin duruşma salonuna alınacağı koridor ile vatandaşların olduğu bölüm arasında yeterli güvenlik önleminin alındığını belirterek, Akçal'a omuz atan Aksoy'un "Seni yakarım çocuk, bunları sen reklam ediyorsun." diye bağırdığını anlattı.



Arada küfürlü sözler sarf eden Aksoy'un öfkeli bir şekilde hareket ettiğini iddia eden D.K.U, araya girerek tartışmayı bitirdiklerini anlattı.



Sanık Aksoy ise şüphelilerin sevki esnasında adliye dışında yer alanların gösteri yapmak amacıyla orada bulunduğunu ifade ederek, Akçal'a vurmadığını, ona "çocuk" diye hitap etmediğini ve tanıkların gerçek dışı beyanda bulunduğunu savundu.



Hakim, Aksoy'un SEGBİS'le savunma yapma talebini kabul ederek duruşmayı 29 Eylül'e erteledi.



Olay



"Askeri casuslukta kumpas" soruşturması çerçevesinde İzmir merkezli 18 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan bazı sanık polislerin avukatlığını yapan Ali Aksoy hakkında, 6 Kasım 2015'te 36 sanığın Sulh Ceza Hakimliğine sevki sırasında İzmir Adliyesi'nde İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Gökmen Akçal'a hakaret ettiği, tehdit ve "omuz atmak" suretiyle fiziki müdahalede bulunduğu gerekçesiyle şikayette bulunulmuştu.



Aksoy hakkında "kamu görevlisine hakaret ve tehdit" suçlamasıyla 9 ay ila 4 yıla kadar değişen hapis istemiyle dava açılmıştı.