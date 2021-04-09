İzmir'de askeri uçak düştü! Denize düşen 2 pilot böyle kurtarıldı
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İzmir'de askeri uçak düştü! Denize düşen 2 pilot böyle kurtarıldı

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, İzmir'in Foça ilçesi Mersinaki mevkisinde eğitim uçuşu yapan KT-1 tipi uçağın denize düştüğünü açıkladı. Öte yandan uçaktaki 2 pilotun kurtarılma görüntüleri ortaya çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uçağın henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı denize düştüğü bilgisi yer aldı.

Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"İzmir'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışması ile 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı."

KURTARILMA GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Denize atlayarak hayatlarını kurtaran pilotların önce balıkçılar sonrasında ise Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldığı anlar kameralara yansıdı. Öte yandan pilotların fırlatma koltukları sayesinde kurtulduğu, önlem için sağlık ekiplerince Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

İzmir'de düşen askeri uçaktaki 2 pilot böyle kurtarıldı

"SAĞLIK DURUMLARI İYİ"

Sağ kurtarılan 2 pilotun da sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen açıklamada, "Kazanın meydana geldiği ilk andan itibaren; Hava Kuvvetlerimizden 1 adet arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetlerimizden arama kurtarma helikopteri ve insansız hava aracı, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 3 sahil güvenlik botu ile arama kurtarma uçağı görevlendirilmiştir. Kazada sağ kurtarılan 2 pilotumuzun durumu iyidir ve hastanede tedavilerine başlanmıştır. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır. Bölgede arama-kurtarma çalışmalarına destek sağlayan balıkçılarımıza ve tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz" denildi.

İZMİR VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kazaya ilişkin Çiğli 2. Ana Jet Üssüden kalkan KT-1 tipi eğitim uçağının henüz bilinmeyen nedenle Foça ilçesi Borak Adası İngiliz Burnu açıklarında denize düştüğünü belirtti. İhbar üzerine ivedi bir şekilde arama kurtarma faaliyetinin başladığını vurgulayan Köşger, "İki pilotumuz Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmıştır." dedi. Köşger, uçağın enkazıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

Son Dakika! İzmir Foça'da askeri uçak düştü, 2 pilot sağ olarak kurtarıldı
Son Dakika! İzmir Foça'da askeri uçak düştü, 2 pilot sağ olarak kurtarıldı
İzmir'de askeri uçak düştü! Denize düşen 2 pilot böyle kurtarıldı
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Gündem Editörü
Haber Yorumları (2)
İHSANHAN: keske bunu sahibindene koyan eski araclara satan adamlar yıl yorgunu ne demek onu anlasalar 1981 model araçları 35 40 diyorlar.. eski yıl yorgunu üçak helakopter hepsini eritip baştan yapacan.
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YORUM UZMANI: ucakların düşme sebebi eski model oldugu için metal yorgunlugu var
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500
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