İzmir'de durdurulan otomobilde uyuşturucu ile 3 tabanca ele geçirildi
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İzmir'de durdurulan otomobilde uyuşturucu ile 3 tabanca ele geçirildi

Anadolu Ajansı / Halil Fidan - Haberler | Güncel
İzmir'de durdurulan otomobilde uyuşturucu ile 3 tabanca ele geçirildi

İzmir'in Bergama ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız 3 tabanca bulundu.

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İzmir'in Bergama ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız 3 tabanca bulundu.

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'ndeki Orhan Bey Sokak'ta bir otomobili şüphe üzerine durdurdu.

Ekipler otomobildeki Ü.A, G.D. ve A.K'yi gözaltına aldı.

Yapılan detaylı aramada, kullanıma hazır 2 uyuşturucu, uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek, ruhsatsız 3 tabanca, 2 balta ile tabanca yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Şüpheliler ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden A.K'nin Soma 1. Asliye Ceza Mahkemesince arandığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

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