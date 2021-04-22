İzmir'de durdurulan otomobilde 43 sikke ve 3 yüzük ele geçirildi, 4 kişi yakalandı
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İzmir'de durdurulan otomobilde 43 sikke ve 3 yüzük ele geçirildi, 4 kişi yakalandı

İzmir'de durdurulan otomobilde 43 sikke ve 3 yüzük ele geçirildi, 4 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Çelebi - Haberler | Güncel

İzmir'in Selçuk ilçesinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 40 sikke ile 3 yüzük bulundu.

İzmir'in Selçuk ilçesinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 40 sikke ile 3 yüzük bulundu.

Alınan bilgiye göre, Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, İsabey Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, B.D'ye ait olduğu iddia edilen bir poşette 40 sikke ile 3 yüzük ele geçirdi.

Ekipler B.D ile araçtaki S.Ç, G.G ve İ.E'yi gözaltına aldı.

Zanlılar sevk edildikleri adliyede savcılıkça serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Çelebi

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