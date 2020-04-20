İzmir'de doktor 2 kardeş koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
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İzmir'de doktor 2 kardeş koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti

İzmir'de aile hekimliği yapan iki doktor kardeş koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybetti.

20.04.2020 15:48 | Son Güncelleme: 20.04.2020 15:59
İzmir'de doktor 2 kardeş koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti

İzmir'de aile hekimliği yapan kardeşlerNuri İdizve Muharrem İdiz yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, doktor Nuri İdiz, yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetiyle 26 Mart'ta hastaneye kaldırıldı. Nuri İdiz'in koronavirüs testi 1 Nisan'da pozitif çıktı. Aynı gün Nuri İdiz'in kendisi gibi aile hekimi olan ve bir süredir yeni tip koronavirüs tedavisi gören ağabeyi Muharrem İdiz hayatını kaybetti.

AĞABEYİNDEN 5 GÜN SONRA KENDİ DE HAYATINI KAYBETTİ

6 Nisan'da yoğun bakıma alınan Dr. Nuri Deniz de yaşamını yitirdi. Böbrek yetmezliği ve tansiyon hastası olduğu belirtilen Dr. Nuri İdiz'in, solunum yetmezliği sonrasında kurtarılamadığı belirtildi.

İzmir'de doktor 2 kardeş koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MECLİSİ'NDEN BAŞSAĞLIĞI

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) Twitter hesabından yapılan açıklamada "Nuri İdiz… İzmir'de iş yeri hekimi…26 Mart'tan beri tedavi gördüğü hastanede Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Ağabeyi Dr. Muharrem İdiz'i de 1 Nisan'da kaybetmiştik. Ailesine ve sağlık emekçilerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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