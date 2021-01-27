Beydağ ilçesinde istinat duvarı çöktü

İzmir'in Beydağ ilçesinde sağanakla su seviyesi yükselen bir dereyi çevreleyen istinat duvarı yıkıldı.

İlçede dün akşamdan itibaren etkili olan sağanak nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi Nergis Sokak'tan geçen derenin debisi yükseldi.

Dereyle sokağı birbirinden ayıran istinat duvarı ile duvarın yanındaki yeşil alan, dereye devrildi.

Çökme anını bir binanın güvenlik kamerası kaydetti.

Mahalle sakinlerinden Melih Mert Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yağmurun etkili olması nedeniyle hemen yanımızda bulunan istinat duvarı bir anda çöktü. Ayrıca insanların geçmek için kullandığı köprü de dereye düştü. Herhangi bir yaralanma olmadı." dedi.

Derenin temizlenmesi için Beydağ Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

Öte yandan, sağanak nedeniyle Bayındır ilçesinden geçen Ergenli Çayı'nda da taşkın meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı