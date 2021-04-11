İZMİR'DE DENİZE DÜŞEN UÇAĞI ÇIKARMA ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLADI
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İZMİR'DE DENİZE DÜŞEN UÇAĞI ÇIKARMA ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İZMİR'DE DENİZE DÜŞEN UÇAĞI ÇIKARMA ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLADI

İZMİR'in Foça ilçesinde düşen KT-1 tipi eğitim uçağının enkazının denizden çıkartılması için bölgede günün ilk ışıklarıyla birlikte yeniden çalışmalar başladı.

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İZMİR'in Foça ilçesinde düşen KT-1 tipi eğitim uçağının enkazının denizden çıkartılması için bölgede günün ilk ışıklarıyla birlikte yeniden çalışmalar başladı. Çalışmalar İstanbul'dan dün sabah gelen Deniz Kuvvetleri Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı'na bağlı 'TCG Alemdar' kurtarma gemisi ve dalgıçlar tarafından yürütülüyor.

İzmir'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan eğitim uçuşu için havalanan KT-1 tipi uçak,  9 Nisan'da saat 10.40'ta Foça açıklarındaki İngiliz Burnu Orak Adası önlerinde denize düştü. Uçağın düştüğünü gören balıkçıların ihbarı üzerine bölgeye Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 1 helikopter, polis, sahil güvenlik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uçaktaki fırlatma sistemi sayesinde paraşütle atlayıp, denize düşen pilotlar Albay Ahmet Kendir ve Yarbay Hakan Eryılmaz, kurtarılarak sahile çıkarıldı. Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan pilotların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı ise ilk verilere göre eğitim uçağının motor arızası nedeniyle kaza kırıma uğradığını açıkladı.

Düşen uçağı denizden çıkarmak için dün çalışmalara başlandı. İstanbul'dan gelen Deniz Kuvvetleri Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı'na bağlı 'TCG Alemdar' kurtarma gemisi ve dalgıçlarla yapılan çalışmalar gece saatlerine kadar sürdü. Gece yarısı çalışmalara ara verildi. Gece boyunca 2 Sahil Güvenlik botu bölgeden ayrılmayarak güvenliği sağladı. Karadan Foça Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, denizden ise Sahil Güvenlik ekiplerinin kontrolü sağladığı bölgede, su altındaki enkaz çalışmalarına bugün günün ilk ışıklarıyla birlikte kaldığı yerden tekrar başlandı. Bölgede, balıkçıların denizden geçişlerine kontrollü olarak izin veriliyor.

İZMİR'DE DENİZE DÜŞEN UÇAĞI ÇIKARMA ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLADI
İZMİR'DE DENİZE DÜŞEN UÇAĞI ÇIKARMA ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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