Vatandaşlar başta balık zannetti! Denizde bulunan cansız beden ekipleri harekete geçirdi
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Vatandaşlar başta balık zannetti! Denizde bulunan cansız beden ekipleri harekete geçirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'de balık tutan vatandaşlar, denizde bir cansız beden görünce ekiplere haber verdi. Konuyla ilgili konuşan bir balıkçı, "Cansız bedeni başta balık zannettim" derken, denizden çıkarılan şahsın yaklaşık 3 gün önce öldüğü tahmin edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Saat 07.30 sıralarında Karantina İskelesi yakınlarında meydana gelen olayda, iddiaya göre balık tutan vatandaşlar, deniz kıyısında bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını fark ederek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde kayalıklara sıkışmış halde bulunan kişinin, yaklaşık 3 gün önce öldüğü belirlendi.

İLK BAŞTA BALIK ZANNETMİŞLER

Cesedi balık tutarken fark eden vatandaş, o anları anlatarak, "Ben başta balık zannettim. Yakınlaşıp bakınca ceset olduğunu fark ettim. Balık tutan başka bir arkadaş vardı ona söyledim sonra birlikte haber verdik polise. Polisler tarafından ceset kıyıya çıkarıldı, incelendi. Balık tutuyordum burada ve böyle üzücü bir olayla karşılaştık" dedi.

Vatandaşlar başta balık zannetti! Denizde bulunan cansız beden ekipleri harekete geçirdi

ÜZERİNDEN 71 YAŞINDAKİ BİR ADAMIN KİMLİĞİ ÇIKTI

Balık adamlar tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan cansız bedenin üzerinden Cevdet Görmüş'ün (71) kimliği çıktı. Ceset savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Vatandaşlar başta balık zannetti! Denizde bulunan cansız beden ekipleri harekete geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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