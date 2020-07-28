İzmir'de takla atan araç, diğer 8 aracı biçti, 1 kişi ölümden döndü! O anlar kamerada
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İzmir'de takla atan araç, diğer 8 aracı biçti, 1 kişi ölümden döndü! O anlar kamerada

İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen feci kazada bir araç, 8 aracın üzerinde takla attı. Havada metrelerce takla atan aracın sürücüsü olayda yaralanırken, dehşet anları bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

28.07.2020 09:22 | Son Güncelleme: 28.07.2020 10:46

İzmir'in Bayraklı ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kaza; saat 10.40 sıralarında Manas Caddesi üzerinde oldu. Bayraklı'dan Konak istikametine giden 35 EMR 24 plakalı Opel marka otomobil sürücüsü Muhammed M. (19), seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bir anda refüje çarpan araç, ardından yol kenarındaki ağaca çarparak defalarca takla attı. Araç havada taklalar atarken park halindeki 8 araca da çarparak büyük hasar oluşmasına sebep oldu. Kazayı gören çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada ağır yaralanan araç sürücüsü Muhammed M.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra talihsiz sürücü ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhammed M.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

"8 ARACIN BÜYÜK HASAR ALDIĞINI GÖRDÜM"

Meydana gelen talihsiz kazada hasar gören araç sahiplerinden Burak İşman (18), kazada aracının perte çıktığını belirtti.

Kaza anını anlatan İşman, "Çalıştığım esnada büyük bir gürültü duydum. Dışarı çıktığımda ağacın devrilmesini gördüm ve ortalık toz duman olmuştu. 8 aracın büyük hasar aldığını gördüm. Kendi aracım da kazada perte çıktı. Daha sonra yaralı şahıs için ambulans çağırdık. Yolda fren izi de yok, refüje çarpıp takla atmış süratli bir şekilde. Ağaca çarptıktan sonra bizim arabaların üstüne uçmuş. Araç bayağı bir hızlıydı, tahminimce 100 kilometrenin üstündeydi. Benim aracım vardı hasar gören araçlar içerisinde, çalışanlarımızın ve alışveriş merkezinin müşterilerinin araçları vardı. Bizim müşterimizin de bir aracı hasar gördü. Karşı tarafın sigortası hasarı karşılarsa oradan, karşılamazsa kendi cebimizden karşılayacağız mecburen" diye konuştu.

KORKUNÇ KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan meydana gelen feci kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde aracın seyir halindeyken refüje çarpması ve ardından ağaca çarparak takla attığı anlar yer aldı. Aracın diğer araçlara çarparak defalarca takla atması da kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İzmir'de takla atan araç, diğer 8 aracı biçti, 1 kişi ölümden döndü! O anlar kamerada

Kaynak: İHA

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