İzmir'de çimento yüklü tırın devrildi: 2 ölü
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İzmir'de çimento yüklü tırın devrildi: 2 ölü

İzmir'de çimento yüklü tırın devrildi: 2 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, kontrolden çıkan çimento yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, kontrolden çıkan çimento yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.10 sıralarında İzmir-Ankara asfaltı Çambel mevkiinde meydana geldi. İzmir'den Turgutlu istikametine seyir halindeki çimento yüklü 35 HJL 46 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yolda savrulan tır, önce yolun sağındaki bariyeri parçaladı ardından elektrik direğini devirip yol üzerindeki bir fabrikanın bahçesine devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk belirlemelerine göre kazada kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 şahıs hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen savcısının incelemesinin ardından sürücü ve yanında bulunan şahsın cenazeleri hurdaya dönen araçtan çıkartılarak, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

İzmir'de çimento yüklü tırın devrildi: 2 ölü
İzmir'de çimento yüklü tırın devrildi: 2 ölü
İzmir'de çimento yüklü tırın devrildi: 2 ölü
İzmir'de çimento yüklü tırın devrildi: 2 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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