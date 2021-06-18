İzmir'de CHP heyetinden HDP'ye taziye ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de CHP heyetinden HDP'ye taziye ziyareti

İzmir'de CHP heyetinden HDP'ye taziye ziyareti
Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel

CHP heyeti, HDP İzmir İl Başkanlığına taziye ziyaretinde bulundu.

CHP heyeti, HDP İzmir İl Başkanlığına taziye ziyaretinde bulundu.

CHP İzmir Milletvekilleri Tuncay Özkan, Tacettin Bayır, Bedri Serter ve CHP İl Başkanı Deniz Yücel, HDP İzmir İl Başkanlığına geldi.

Heyet, ziyarette, HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan ile Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'a başsağlığı dileklerini iletti.

HDP İzmir İl Başkanı Kadir Baydur, CHP heyetini bina çıkışına kadar uğurladı.

Dün, HDP İzmir İl Başkanlığına giren O.G, Deniz Poyraz'ı tabancayla öldürdükten sonra polis ekiplerince yakalanmış ve bugün sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.

İzmir'de CHP heyetinden HDP'ye taziye ziyareti
İzmir'de CHP heyetinden HDP'ye taziye ziyareti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

HDP il binasındaki saldırının şüphelisi tutuklandı (4)
HDP il binasındaki saldırının şüphelisi tutuklandı (4)
Son dakika! HDP İzmir İl Başkanlığında bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
Son dakika! HDP İzmir İl Başkanlığında bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
Son Dakika! HDP il binasına girerek bir kişiyi öldüren saldırgan tutuklandı
Son Dakika! HDP il binasına girerek bir kişiyi öldüren saldırgan tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ali Babacan Emmanuel Macron Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emel Sayın Hülya Avşar Hande Ataizi Selçuk Tekay
Spor Cristiano Gareth Bale Sergen Yalçın Roberto Mancini Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmir'de CHP heyetinden HDP'ye taziye ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 15:48:16. #1.15#

title