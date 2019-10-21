21.10.2019 11:44

- İzmir'de Cem Yılmaz'lı "Karakomik Filmler" galası

Cem Yılmaz esprileriyle kahkahaya boğdu

İZMİR - Cem Yılmaz'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği "Karakomik Filmler"in İzmir galası, İzmir Optimum'da yapıldı. Cem Yılmaz'ın yanı sıra filmin oyuncu kadrosunun katıldığı galada, sinemaseverler oyuncu kadrosuyla söyleşi yapma şansı yakaladı. Yılmaz esprileriyle İzmirlileri güldürdü.

"G.O.R.A.", "A.R.O.G.", "Arif v 216" ve "Hokkabaz" gibi filmlerle büyük beğeni toplayan ünlü komedyen Cem Yılmaz, İzmir Optimum'da düzenlenen "Karakomik Filmler"in İzmir galasına oyuncu kadroyla birlikte katıldı. Yılmaz'ın yanı sıra Zafer Algöz, Cem Davran, Can Yılmaz, Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Ebuzziya, Umut Kurt, Nilperi Şahinkaya ve Alişan Uğur gösterim öncesi sinemaseverlerle söyleşi yaparken, Cem Yılmaz esprileriyle İzmirlileri kahkahaya boğdu. Oyuncu kadrosu daha sonra filmi izleyenleri de sinema salonunda ziyaret ederek sohbet etti.

"Yapmadıkları için izleyemiyoruz"

Yılmaz, "Yalnız perdede olmak değil, sizlerle birlikte olmak için İstanbul'dan koşup İzmir'e geldik. Hazır hepimiz buradayken size filmden 20 dakika oynayacağız. Bazı salonlarda Joker oynuyor ama başrol oyuncusu, yönetmeni ne geliyor, ne gidiyor. Bizim aramız her zaman sıcak olsun" diyerek espri yaptı. Yılmaz, sinema seyircisi ile yaptığı sohbette ise, "Sinema perdesinde filmimi izlerken 'ah keşke şurası şöyle olsaydı' demiyorum. Çünkü önümüzde uzun bir yol var. Her zaman daha iyisini yapabiliriz. 16 senedir, yalnızca komedi değil içinde dram da olan bir projeydi bu. 1,5 sene önce çok kalabalık bir kadroyla başladık. Böyle bir eser ortaya çıkardık. 'Arkadaşlarıyla film yapıyor' diyorlar. Benim arkadaşlarım aktör. Yani çevrem böyle. Bir market işletiyoruz da filmlerde bir araya gelmiyoruz. Onlar da çok çalışarak film yapabilirler. Benle de film yapabilirler ama yapmıyorlar. Yapmadıkları için de izleyemiyoruz. Bizim filmlerden çok daha güzeli, komiği, dramatikleri var ama zihinlerde" diye konuştu.

"İzmir'in şansına inanırız"

Yılmaz gazetecilere verdiği röportajda da, "İzmir çok önemli bir yer. İzmir bizim canımız. Filmlerde İzmir'e hep uğruyoruz. Karakomik şemsiyesi altında dört hikayemiz var. Ocak ayında da diğer iki filmi izleyeceğiz. Ciddi kalabalık bir oyuncu kadrosu var. Değişik bir deney oldu" dedi. Filmin oyuncularından Zafer Algöz, "Türkiye'nin en güzel kenti, Türkiye'nin en güzel insanlarının yaşadığı muhteşem şehir. Oyunlarımızda önce İzmir'de prömiyer yaparız, İzmir'in şansına inanırız" derken, Cem Davran ise, "Karakomik filmler fikri, bize iyi gelecek bir iş. Özellikle Cem kardeşime teşekkür ediyorum. Bu seri ile şık yerlere gidiyoruz" ifadelerini kullandı. Filmin diğer oyuncuları da İzmir'de olmaktan çok mutlu olduklarını söyledi.

Cem Yılmaz'ın "iki film birden" konseptli filmi "Karakomik Filmler"; "Kaçamak" ve "2 Arada" isimli 60'ar dakikalık iki ayrı filmden oluşuyor. Yılmaz'ın başrolde olduğu Ozan Güven, Cem Davran, Cemre Ebuzziya ve Uraz Kaygılaroğlu'nun rol aldığı "2 Arada", arabalı vapurda çalışan Metin'in yaşadıklarını ele alıyor. Başrollerinde Cem Yılmaz'ın yanı sıra Özkan Uğur, Zafer Algöz, Necip Memili, Nilperi Şahinkaya ve Can Yılmaz'ın yer aldığı "Kaçamak" ise, eşlerine yalan söyleyip felekten bir hafta sonu geçirmek için lüks bir işletmede bir araya gelen bir grup erkeğin, yakınlarına dünya dışı varlıkların iniş yapmasıyla gelişen olayları anlatıyor.

Kaynak: İHA