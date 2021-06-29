İzmir'de çarpışan iki motosikletin sürücüleri yaralandı
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İzmir'de çarpışan iki motosikletin sürücüleri yaralandı

İzmir'de çarpışan iki motosikletin sürücüleri yaralandı
Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

Ovakent Mahallesi yolunda Hüseyin A. yönetimindeki motosiklet, karşı istikametten gelen Mehmet V. idaresindeki 35 ZLH 84 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada iki sürücü de yaralandı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 54,30, Ankara'da 83,64, İzmir'de 27,40 oldu.
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