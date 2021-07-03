3 çocuk annesi kadın, sevgilisi tarafından boğazı kesilerek katledildi

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, polis merkezine giden bir şahıs, sevgilisi olduğunu ileri sürdüğü 3 çocuk annesi kadını boğazını keserek öldürdüğünü itiraf etti. Zanlı, ekipler tarafından gözaltına alındı.

Sarnıç Polis Merkezi Amirliği'ne giden S.Ç. (30), sevgilisi olduğunu ileri sürdüğü 3 çocuk annesi Sevda Çelemoğlu'nu (33) bıçakla boğazını keserek öldürdüğünü itiraf etti.

SUÇ ALETİ OTOMOBİLDEN ÇIKTI

Harekete geçen ekipler zanlıyı gözaltına alırken, şüpheliye ait otomobilin içerisinde yapılan aramalarda, kanlı bıçak ve giysiler buldu. Şüphelinin ifadesi sonucu 1078 Sokak'taki eve giden ekipler, evin mutfağında Çelemoğlu'nu boğazı kesilmiş halde buldu. Olay yerine çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde talihsiz kadının yaşamını yitirdiği tespit edildi.

TALİHSİZ KADIN UZAKLAŞTIRMA KARARI ALMIŞ

Öte yandan, talihsiz kadın, daha önce zanlının kendisine şiddet uyguladığına dair şikayette bulunduğu ve 3 ay önce uzaklaştırma kararı alındığı öğrenildi.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI BULUNUYOR

Emniyette işlemleri devam eden şüphelinin, "uyuşturucu kullanma" ve "kasten yaralama" suçlarından çok sayıda kaydının bulunduğu belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı