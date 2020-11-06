İzmir'de bir hafta daha uzaktan eğitim yapılacak
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İzmir'de bir hafta daha uzaktan eğitim yapılacak

06.11.2020 18:35 | Son Güncelleme: 06.11.2020 18:38
İzmir'de bir hafta daha uzaktan eğitim yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir'de eğitim öğretim faaliyetlerini bir hafta daha uzaktan sürdürme kararı aldıklarını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir'de eğitim öğretim faaliyetlerini bir hafta daha uzaktan sürdürme kararı aldıklarını bildirdi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'de, deprem sonrası eğitim için öğrenci, öğretmen ve velilerimizin hazır bulunuşluklarının kolaylaştırılması adına eğitim öğretim faaliyetlerimizi bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Aktaş

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