İzmir'de bir esnaf "hatalı basım" 200 liralık banknotu satışa çıkardı

İzmir'in Aliağa ilçesinde giyim mağazası sahibi Davut Şahin, ön yüz sağ köşesinde baskı hatası olan 200 liralık banknotu koleksiyon değeri taşıdığını düşünerek satışa çıkardı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde giyim mağazası sahibi Davut Şahin, ön yüz sağ köşesinde baskı hatası olan 200 liralık banknotu koleksiyon değeri taşıdığını düşünerek satışa çıkardı.

Davut Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 1 ay önce ATM'den çektiği banknotlar arasındaki 200 liralardan birinde baskı hatası olduğunu fark ettiğini belirtti.

Paranın geçersiz olabileceğinden endişe ettiği için banka şubesine müracaat ettiğini anlatan Şahin, banka yetkililerinin kendisine hatalı basım olduğunu söylediğini kaydetti.

Şubede banknotu kendisinden satın almak isteyenlerin olduğunu ancak teklifleri kabul etmediğini dile getiren Şahin, "Araştırma yaptım. 200 liralık banknotlarda baskı hatasının çok nadir olduğunu öğrendim. Koleksiyonculardan gelecek teklifler doğrultusunda satmayı düşünüyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdurrahman Baycuman