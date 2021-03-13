İzmir'de bir esnaf "hatalı basım" 200 liralık banknotu satışa çıkardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İzmir'de bir esnaf "hatalı basım" 200 liralık banknotu satışa çıkardı

13.03.2021 13:49 | Son Güncelleme: 13.03.2021 13:53
İzmir'de bir esnaf

İzmir'in Aliağa ilçesinde giyim mağazası sahibi Davut Şahin, ön yüz sağ köşesinde baskı hatası olan 200 liralık banknotu koleksiyon değeri taşıdığını düşünerek satışa çıkardı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde giyim mağazası sahibi Davut Şahin, ön yüz sağ köşesinde baskı hatası olan 200 liralık banknotu koleksiyon değeri taşıdığını düşünerek satışa çıkardı.

Davut Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 1 ay önce ATM'den çektiği banknotlar arasındaki 200 liralardan birinde baskı hatası olduğunu fark ettiğini belirtti.

Paranın geçersiz olabileceğinden endişe ettiği için banka şubesine müracaat ettiğini anlatan Şahin, banka yetkililerinin kendisine hatalı basım olduğunu söylediğini kaydetti.

Şubede banknotu kendisinden satın almak isteyenlerin olduğunu ancak teklifleri kabul etmediğini dile getiren Şahin, "Araştırma yaptım. 200 liralık banknotlarda baskı hatasının çok nadir olduğunu öğrendim. Koleksiyonculardan gelecek teklifler doğrultusunda satmayı düşünüyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdurrahman Baycuman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akbağ Nükhet Duru Hakan Taşıyan Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Koç Caner Erkin Hakan Kutlu Josef De Souza İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de bir esnaf "hatalı basım" 200 liralık banknotu satışa çıkardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 13:56:10. #1.14#
title