İzmir'de belediye ve AK Parti'den 'yarı çıplak semazen gösterisi' açıklaması

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin 'Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi' gala gecesinde 'yarı çıplak semazen gösterisi' düzenlediği haberler i üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaparak tepki gösteren Ak Parti İzmir İl Başkan Kerem Ali Sürekli, "Büyükşehir, 700 yıllık Mevlevi kültürünü kurban etmiştir. Adına 'yeni kültür arayışı' diyerek ortak değerlerimizi ve tarihimizi yerle yeksan eden bu yaklaşımları ile Mevlana'yı aslında hiç anlamadıkları, özümüze ne denli uzak düştükleri ortadadır" dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada ise, "Gala gecesinde sahne alan uluslararası üne sahip dans sanatçısı Ziya Azazi'nin gösterisi, bir sema ayini değildir. Azazi, Türkiye'yi 50'den fazla ülkede temsil etmiş bir modern dans sanatçısı ve koreograftır. Gösterisini, sema olarak değil çağdaş bir dans gösterisi olarak sunduğunun özellikle altını çizmektedir" denildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 10 Eylül Cuma günü, Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Kültür Zirvesi için basına kapalı gala yemeği düzenledi. UCLG gala yemeği gecesinde sahne alan 'yarı çıplak semazen'in ney ve oyun havası eşliğinde dans ettiği yönünde haberler basında yer aldı. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, sosyal medya hesabından bu konuyla ilgili olarak açıklamada bulunarak İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni hedef aldı. Tepkisini dile getiren Sürekli, şu açıklamayı yaptı: