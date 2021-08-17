İzmir'de belediye otobüsünde yangın
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İzmir'de belediye otobüsünde yangın

İzmir'de belediye otobüsünde yangın
Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Güncel

İZMİR'de, belediye otobüsünün motor kısmında yangın çıktı.

İZMİR'de, belediye otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Yolcularının tahliye edildiği otobüsteki alevler, şoför tarafından yangın söndürme tüpüyle söndürüldü. 

Tınaztepe-Lozan seferini yapan, 470 hat numaralı ve 35 AVS 891 plakalı, Gürkan Şenbaş yönetimindeki belediye otobüsünün motor bölümünde, saat 15.30 sıralarında, yangın başladı. Çankaya semti Kent Müzesi durağından hareket edildiği sırada patlama sesiyle birlikte yangının başladıktan sonra otobüsteki 15 yolcu indirildi. Şenbaş, ardından araçta bulunan yangın söndürme tüpünü alarak, alevleri söndürdü. İhbarla gelen itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı. Yaralananın olmadığı yangınla ilgili polis, soruşturma başlattı.


İzmir'de belediye otobüsünde yangın
İzmir'de belediye otobüsünde yangın
İzmir'de belediye otobüsünde yangın
İzmir'de belediye otobüsünde yangın
İzmir'de belediye otobüsünde yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut Can

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