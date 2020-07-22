Başını kaldırıma çarpan talihsiz vatandaş, kaldırım üzerinde can verdi İzmir'de dengesini kaybeden 60- 65 yaşlarındaki kişi, başını kaldırıma çarparak hayatını kaybetti.

İzmir'de dengesini kaybedip düştükten sonra başını kaldırıma çarpan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Karabağlar ilçesi Yeşillik Caddesi'nde bir kişinin kaldırımda hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu, 112 Acil Servis ile polis ekiplerine bildirdi.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Sağlık ekipleri, başını kaldırıma çarpan ve üzerinden kimlik çıkmayan 60- 65 yaşlarındaki kişinin öldüğünü belirledi. Cenaze, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA