İzmir'de Bariyerlere Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir otomobilin bariyerlere çarpması nedeniyle sürücü ağır yaralandı.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir otomobilin bariyerlere çarpması nedeniyle sürücü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Konak'tan Bayraklı istikametine seyreden Hakan Aktaş (37) idaresindeki 35 DD 3682 plakalı otomobil, Anadolu Caddesi Turan Köprüsü yakınında kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarptı.
Kazada yaralanan sürücü Aktaş, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.