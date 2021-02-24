İzmir'de bakım merkezinde zihinsel engelliyi darbeden 2 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İzmir'de bakım merkezinde zihinsel engelliyi darbeden 2 kişi tutuklandı

24.02.2021 21:43 | Son Güncelleme: 24.02.2021 21:46
İzmir'de bakım merkezinde zihinsel engelliyi darbeden 2 kişi tutuklandı

İzmir'deki özel bir engelli bakım merkezinde zihinsel engelli kişiyi darbeden 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İzmir'deki özel bir engelli bakım merkezinde zihinsel engelli kişiyi darbeden 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, şiddet görüntülerine ilişkin inceleme başlatıldığı ve olaya karışanlarla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu açıklamasının ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince cep telefonu görüntüleri incelemeye alındı.

Geçen yıl kaydedildiği belirlenen görüntülerde zihinsel engelli kişiyi darbeden, yere yatırıp tokat atan ve terlikle vuran, su ve yemek vermemekle tehdit ederek şiddet uyguladığı saptanan biri kadın 3 kişinin kimlikleri tespit edildi.

Görüntülerin çekildiği sırada görev yaptıkları ancak şu anda aynı merkezde çalışmadıkları belirlenen 3 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İzmir'de özel bir engelli bakım merkezindeki şiddet görüntülerinin basında yer almasına ilişkin inceleme başlatıldığı, olaya karışanlarla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Hulusi Akar Murat Kurum Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Akay Sibel Can Zeki Müren Demet Akalın
Spor Can Bartu Mesut Özil Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de bakım merkezinde zihinsel engelliyi darbeden 2 kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 21:48:10. #1.15#
title