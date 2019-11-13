İzmir'de aynı aileden 4 kişi silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu
İzmir'in Kiraz ilçesinde aynı aileden biri kadın 4 kişi, silahla vurulmuş halde bulundu.
İzmir'in Kiraz ilçesine bağlı Çayağzı Mahallesi'nde İbrahim A. (40), eşi Döndü A. (38), oğulları Kemal A. (17) ve akrabaları Erol A. (35), Çayağazı Mahallesi Bağarası Sokak'taki evlerinin önünde silahla vurulmuş halde bulundu.
AKRABALARI GÖZALTINDA
Olaya ilişkin maktullerin akrabaları M.A. (35) jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Şüphelinin ilk ifadesinde 4 kişiyi kendisine ait tabanca ve tüfekle, "eşinin rahatsız edilmesi" nedeniyle işlediğini söylediği öğrenildi.
Haber Videosu: İzmir'de aynı aileden 4 kişi silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu