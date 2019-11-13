İzmir'de aynı aileden 4 kişi silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu
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İzmir'de aynı aileden 4 kişi silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu

İzmir'in Kiraz ilçesinde aynı aileden biri kadın 4 kişi, silahla vurulmuş halde bulundu.

13.11.2019 12:22 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:41
İzmir'de aynı aileden 4 kişi silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu

'in ilçesine bağlı Mahallesi'nde İbrahim A. (40), eşi Döndü A. (38), oğulları Kemal A. (17) ve akrabaları Erol A. (35), Çayağazı Mahallesi Bağarası Sokak'taki evlerinin önünde silahla vurulmuş halde bulundu.

AKRABALARI GÖZALTINDA

Olaya ilişkin maktullerin akrabaları M.A. (35) jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Şüphelinin ilk ifadesinde 4 kişiyi kendisine ait tabanca ve tüfekle, "eşinin rahatsız edilmesi" nedeniyle işlediğini söylediği öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: İzmir'de aynı aileden 4 kişi silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu
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