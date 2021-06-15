Aşı merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor
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Aşı merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor

Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan - Haberler | Sağlık

İzmir'de Sağlık Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yürütülen aşı programı kapsamına dahil olan vatandaşlar, aşı merkezlerinde yoğunluk oluşturuyor.

İzmir'de Sağlık Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yürütülen aşı programı kapsamına dahil olan vatandaşlar, aşı merkezlerinde yoğunluk oluşturuyor.

Kent genelinde oluşturulan aşı merkezlerine yaş nedeniyle sırası gelen vatandaşların yanı sıra SGK'ya kayıtlı çalışanlar da randevularını alarak başvuruda bulunuyor.

Vatandaşların aşı programına yoğun ilgi gösterdiği kentte önde gelen başvuru noktalarından biri olan Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesinde de aşılama süreci devam ediyor.

Hastane Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Derya Aydın, AA muhabirine, hastanelerinin salgının başından bu yana pandemi hastanesi olarak hizmet verdiğini, son dönemde vaka sayılarının azalmasının kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.

Hastane olarak aşılama sürecine tüm hızıyla devam ettiklerini ifade eden Aydın, "Sabah 08.00'den akşam 22.00'ye kadar 18 aşı polikliniğimizde günlük 5 bin 500 kişiye hizmet veriyoruz. Vatandaşlarımızdan talep çok fazla, bu bizi çok mutlu ediyor. İnşallah yaz döneminde koronavirüsten kurtuluruz. Tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum." dedi.

Hastaneye aşı olmak için gelen 40 yaşındaki İlhan Şakiroğlu da aşı olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Kovid-19 ile mücadelede aşılanmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Şakiroğlu, "Aşı oldum çok rahatım. Bundan sonra daha da güvenli olacağımıza inanıyorum. İkinci aşıyı sabırsızlıkla bekliyorum. Vatandaşlarımızın aşıya olan ilgisi çok yüksek, bu beni ayrıca mutlu ediyor. Geleceğimiz açısından aşı olmak çok önemli." diye konuştu.

Berk Berkin de herkesin aşı olmak için heyecanla beklediğini, kendisine de aşının çıkmasının ardından hemen randevu alarak hastaneye başvurduğunu belirterek, "Herkesten beklenen aşılarını olmaları. Hastalıkta mücadelede aşılanmak şart." ifadelerini kullandı.

Aşı merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor
Aşı merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor
Aşı merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor
Aşı merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan

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