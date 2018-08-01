İzmir'de Asayiş

İzmir'de Asayiş

Seferihisar'da hırsızlık yaptıkları ve piyasaya sahte banknot sürdükleri iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de Asayiş

Seferihisar'da hırsızlık yaptıkları ve piyasaya sahte banknot sürdükleri iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Doğanbey sahilinde iki şahsın kavga ettiği ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, kavga eden C.B. (17) ve S.A'nın (20) sahilden hırsızlık yaptıklarını, 2 cep telefonu, 2 güneş gözlüğü bulunan bir çantayı toprağa gömdüklerini tespit etti.

Şahısların üst aramasında da 18 sahte 100 liralık banknot ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların savcılık işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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