İzmir'de Asayiş

Seferihisar'da hırsızlık yaptıkları ve piyasaya sahte banknot sürdükleri iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Doğanbey sahilinde iki şahsın kavga ettiği ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, kavga eden C.B. (17) ve S.A'nın (20) sahilden hırsızlık yaptıklarını, 2 cep telefonu, 2 güneş gözlüğü bulunan bir çantayı toprağa gömdüklerini tespit etti.

Şahısların üst aramasında da 18 sahte 100 liralık banknot ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların savcılık işlemlerinin sürdüğü belirtildi.