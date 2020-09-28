İzmir'de alkollü olduğu ileri sürülen koca dehşet saçtı
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İzmir'de alkollü olduğu ileri sürülen koca dehşet saçtı

28.09.2020 21:31 | Son Güncelleme: 28.09.2020 21:35
İzmir'de alkollü olduğu ileri sürülen koca dehşet saçtı

İzmir'in Konak ilçesinde evde alkol aldıkları ileri sürülen çift arasında tartışma çıktı.

İzmir'in Konak ilçesinde evde alkol aldıkları ileri sürülen çift arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada alkollü kocanın defalarca bıçakladığı kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evde alkol alan Sinan D. ve eşi Aysun K. (37) arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 4 çocuk annesi Aysun K., kocası tarafından defalarca bıçaklandı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince talihsiz kadın İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırgan koca ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Hastaneye akın eden çiftin yakınları sinir krizleri geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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