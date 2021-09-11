İzmir'de akrabasını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesinde, dün tartıştığı bacanağını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çıkan tartışma sonrası Laleli Mahallesi'nde oturan Serkan Erdoğan'ı (32) öldürdüğü belirlenen ve olay yerinden kaçtıktan sonra polis ekiplerince yakalanan M.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Dün Serkan Erdoğan'ın evinde baba tarafından da akrabası olan bacanağı M.K. arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda bıçaklanan Erdoğan, hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından kaçan M.K. ise polis ekiplerince kısa süre sonra yakalanmıştı.