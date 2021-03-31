İki akraba arasında çıkan kavgada kan döküldü: 1 ölü

İzmir'de akraba oldukları öğrenilen iki kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olay sırasında bir kişi göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybederken, şüpheli ile yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan hastane önüne gelen hayatını kaybeden şahsın ailesi ise sinir krizi geçirdi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde akşam saat 20.45 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi 9044 Sokak'ta meydana gelen olayda, akraba oldukları öğrenilen Kadir Sait B. ile Cengiz Gezici arasında sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kadir Sait B., yanında bulunan bıçakla Cengiz Gezici'yi göğsünden bıçakladı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis sevk edilirken, kanlar içerisinde kalan Gezici'nin bir araç ile Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Gezici, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, olayın ardından hastaneye akın eden yakınları ise sinir krizi geçirdi. Öte yandan, cinayet şüphelisi Kadir Sait B. polis ekiplerince yakalanarak ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine teslim edildi. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA İÇ