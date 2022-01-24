İzmir'de AK Parti'den Kabaş hakkında suç duyurusu

İZMİR (DHA) - Ak Parti İzmir İl Başkanlığı, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş hakkında suç duyurusunda bulundu. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Milletin temsil edildiği Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmek gözü dönmüşlüktür, hadsizliktir, zavallılıktır" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş hakkında İzmir Adliyesi'nde suç duyurusunda bulundu. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, suç duyurusunun ardından AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yaptı. Toplantıya AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, Tanıtım ve Medya Başkanı Dilaver Kişili, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı İl Başkan Yardımcısı İl Başkan Vekili Ali Aslan katıldı. Sürekli, "CHP'nin adeta yayın organı haline gelen bir televizyon kanalının ekranlarında sistematik olarak partimize, Genel Başkanımıza ilke, ahlak, hukuk tanımayan hakaretamiz ifadelerle en ağır saldırılar gerçekleştirilmektedir. 14 Ocak'ta, Uğur Dündar'ın moderatörlüğündeki programa CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve sözde gazeteci Sedef Kabaş konuk olmuştur. Bu programda Kabaş, AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bu defa hiçbir şekilde tahammülü mümkün olmayan ağır bir hakarette bulunmuştur. Daha öncesinde değişik zamanlarda ağır hakaretlerde bulunmuş program konukları da bu hakarete sessiz kalarak ortak olmuşlardır" ifadelerini kullandı.