İzmir'de ağaçlandırma sahasında yangın

İzmir'de ağaçlandırma sahasında yangın

İzmir'in Menderes ilçesindeki bir ağaçlandırma sahasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

4.08.2019 15:29
İzmir'de ağaçlandırma sahasında yangın

İzmir'in Menderes ilçesindeki bir ağaçlandırma sahasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Menderes ilçesi Oğlananası mevkisinde ormanlık ve ağaçlandırma sahasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bildirdi.
Ekipler, 3 helikopter ve 8 arazözle yangına müdahale etmeye başladı.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çabaları sürüyor.

Kaynak: AA
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