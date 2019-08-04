İzmir'de ağaçlandırma sahasında yangın
İzmir'in Menderes ilçesindeki bir ağaçlandırma sahasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
İzmir'in Menderes ilçesindeki bir ağaçlandırma sahasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Menderes ilçesi Oğlananası mevkisinde ormanlık ve ağaçlandırma sahasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bildirdi.
Ekipler, 3 helikopter ve 8 arazözle yangına müdahale etmeye başladı.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çabaları sürüyor.
Kaynak: AA
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